Reprodução / Youtube FlowPodcast - 09.08.2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve passar pelo primeiro teste político na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nos próximos dias após juntar sua base de deputados para tentar melhorar a articulação. A Alesp deve votar nesta quarta-feira (16) o projeto que autoriza o estado a entrar no Consócio de Integração Sul-Sudeste (Cosud), criado para atender os interesses das regiões junto ao governo federal.

O projeto passou a ser alvo de polêmicas após as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre a retomada das conversas sobre o consórcio. Em entrevista, Zema disse as regiões Sul e Sudeste merece protagonismo e atacou o Consórcio Nordeste.

A proposta passou pelo Congresso de Comissões e a votação deve acontecer em sessão extra no plenário. Porém, há movimentações da oposição para apresentar uma emenda e adiar a votação.

Os deputados ainda estão desconfortáveis para votar a proposta, após as declarações de Zema. As falas foram consideradas xenófobas e poderia prejudicar a imagem dos parlamentares.

O projeto será o termômetro de apoio do Palácio dos Bandeirantes nesse segundo semestre entre os deputados. Nos últimos dias, Tarcísio tem se reunido com lideranças parlamentares e prometido liberar emendas para manter a base sólida. Ele ainda conversou com os deputados e prometeu melhorias na articulação política na Alesp.

Para o segundo semestre, o governador tem interesse em três propostas de grande calibre. Entre elas a reforma administrativa, que são necessários 57 deputados para aprovar a proposta.

Outro texto polêmico trata sobre a transferência de recursos orçamentários da Educação para a Saúde. Por fim, Tarcísio ainda deve enviar o projeto para privatizar a Sabesp.