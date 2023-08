Reprodução Kim Kataguiri venceu prévias do MBL e é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo





O MBL estabeleceu como meta lançar cerca de 30 candidatos a vereador em várias cidades do país nas eleições de 2024. Seu objetivo é frear o bolsonarismo e se tornar a principal oposição à esquerda. O grupo afirma que esses candidatos representam uma "nova geração" do Movimento Brasil Livre.

O coordenador nacional do MBL, Israel Russo, pré-candidato a vereador na cidade de Pouso Alegre (MG), explicou que sua candidatura, assim como a de outros membros do movimento, é uma "expansão" devido ao surgimento de novas lideranças através da Academia MBL.

“Precisamos ter uma visão histórica do movimento, para além da política do imediatismo. Temos ciência de que o ciclo iniciado em 2013 está chegando ao seu fim, abrindo a porta para uma nova ascensão política daqueles que souberam se posicionar no tabuleiro. Conquistar espaço nas capitais fora de São Paulo e no interior será fundamental para o nosso projeto”, afirmou Russo.

Recentemente, o grupo lançou a ação "Inimigos Públicos", com o objetivo de fazer com que Matheus Faustino (Natal-RN), Gabriel Costenaro (Rio de Janeiro-RJ) e João Bettega (Curitiba-PR) viajem e apresentem, do ponto de vista deles, os problemas que ocorrem no Brasil.

Um dos temas que os porta-vozes pretendem abordar é a questão das universidades federais. Nas últimas semanas, o MBL passou a acusar alguns estudantes de praticarem vandalismo nas unidades públicas de educação.

Matheus Faustino, Gabriel e João Bettega também são pré-candidatos em suas cidades. Outros nomes, como Sandro Filho (Salvador-BA), Arthur Scarense (Osasco), Beka Moraes (João Pessoa) e Matheus Batistas, estão se posicionando como concorrentes a vereador.





MBL x Bolsonaro



O MBL tem como objetivo lançar um partido até as eleições de 2026, e, por isso, seus pré-candidatos a vereador terão que concorrer por outras siglas. O principal foco do grupo é enfraquecer o bolsonarismo dentro da direita.

O MBL afirma publicamente, em suas lives, que quer ser a principal força de oposição à esquerda, pois possui um projeto de poder. Entretanto, para alcançar esse objetivo, entendem que precisam se distanciar de Jair Bolsonaro (PL-RJ) por não concordarem com suas posições ideológicas, apesar de se colocarem como oposição ao bolsonarismo. Parte da esquerda acusa o movimento de ser de extrema-direita.

Kim Kataguiri



Além de lançar candidatos a vereador, o MBL também tem como foco ter um nome concorrendo ao Executivo, e escolheu a cidade de São Paulo para disputar a prefeitura. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil) venceu as prévias do movimento e se tornou pré-candidato a prefeito. Agora, o parlamentar trabalha para convencer seu partido a lançá-lo ao cargo. No entanto, o União Brasil se comprometeu a fazer parte da mesma chapa do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), que buscará a reeleição no ano que vem.