Reprodução: Câmara dos Deputados CPI das Apostas

A CPI das Apostas , criada pela Câmara dos Deputados para investigar denúncias de manipulação no futebol brasileiro , quer convocar jogadores e árbitros que estavam nos jogos que foram fraudados. O esquema foi revelado na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás.

A votação acontecerá na próxima sessão do colegiado, que ocorre na semana que vem. O requerimento será protocolado pelo deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP).

"Eles [árbitros] podem passar a impressão do que eles sentiram dentro de campo e essa impressão reverberada pelos árbitros pode ser muito importante para a investigação", disse Ricardo Silva, em conversa com o iG .

Veja quais são os árbitros a serem convocados:

Bráulio da Silva Machado (FIFA) - Apitou Botafogo (RJ) 3 x 0 Santos. Ele ainda deu cartão vermelho para Eduardo Bauermann após o jogo. O juiz ainda foi responsável pela arbitragem de Cuiabá 1 x 1 Palmeiras.

Edina Alves Batista (FIFA) - Apitou Goiás 1 x 0 Juventude. Dois jogadores foram assediados a tomar cartão amarelo do Juventude.

Caio Max Augusto Vieira (CBF) - Apitou Santos 1 x 1 Avaí.

Dyorgenes Padovani de Andrade (CBF) .

Jefferson Ferreira de Moraes (CBF) - Apitou Palmeiras 2 x 1 Juventude. Jogador do Juventude foi pago para receber cartão amarelo, três jogadores receberam cartões.

Marcelo de Lima Henrique (CBF) - Apitou Red Bull Bragantino 1 x 4 América-MG. Um jogador do RB Bragantino foi pago para receber cartão amarelo, seis jogadores tomaram cartão.

Os jogadores que podem ser convocados são:

Vitor Mendes - Ex-zagueiro do Juventude, afastado do Fluminense. Ele pertence ao Atlético-MG e foi citado em conversas de Whatsapp

Nino Paraíba - Ex-jogador do Ceará. Foi demitido do América-MG recentemente

Dadá Belmonte - Ex-jogador do Goiás.

Alef Manga - Ex-atacante do Coritiba. É citado em conversas de WhatsApp. Está afastado do clube.

Pedrinho - Lateral do Athletico-PR, está afastado do clube

Pedidos de convocação

O deputado Luciano Viera (PL-RJ), chegou a pedir, no último dia 22, que o volante do Palmeiras, Gabriel Menino, fosse convocado para prestar esclarecimentos na CPI das Apostas , além do presidente do Vasco, Jorge Salgado e o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.

No entanto, na terça-feira (23), após reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Vieira desistiu da convocação de Gabriel Menino. Para o parlamentar, “não existe qualquer denúncia” contra o jogador.





A CPI das Apostas

A Comissão Parlamentar de Inquérito conta com 34 titulares e 34 suplentes. Entre os componentes, há nomes conhecidos do mundo do esporte, como Maurício (PL-MG), ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, e Eduardo Bandeira de Mello (PSB/RJ), ex-presidente do Flamengo. O relator é o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e o presidente é o deputado Julio Arcoverde (PP-PI).

"A gente está lidando com o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Toda credibilidade do futebol está em cheque. A gente não sabe se um cartão vermelho ou amarelo, um lateral ou escanteio ou um pênalti era pra ter acontecido ou se não foi forjado, comprado e manipulado", disse Carreras.

O trabalho da CPI durará 120 dias. Após o período, um relatório será elaborado e enviado ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União.

