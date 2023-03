Divulgação/Alesp - 1º/01/23 Alesp deve emplacar frente parlamentar contra privatização da Sabesp

A oposição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve emplacar uma frente parlamentar contra a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A frente parlamentar é liderada pelo deputado Emídio de Souza (PT).

O grupo deve ser composto por membros do PSOL e PT, que articulam barrar a venda da estatal. Nos últimos dias, os parlamentares da oposição usaram a tribuna da Alesp para criticar a possível venda da empresa e atacar o governo.

A privatização da Sabesp é uma das prioridades do governo Tarcísio de Freitas. O Palácio dos Bandeirantes já encomendou estudos e espera viabilizar a venda da empresa de saneamento até 2024.

Das 29 assinaturas, ao menos duas delas foram de parlamentares da base governista. Uma das assinaturas foi do deputado Sebastião Santos, do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas. Outra foi de um parlamentar do PSD, que ainda não teve o nome divulgado.

Em contato com a coluna, o parlamentar informou que houve um equívoco e que vai pedir a retirada da assinatura. Segundo a assessoria dele, Sebastião Santos é à favor da privatização da Sabesp.

Preocupação para Tarcísio

Nos bastidores, o Palácio dos Bandeirantes tem se mostrado preocupado com a possibilidade da Alesp de barrar a venda da Sabesp. Tarcísio e sua equipe já sabem que vão encontrar resistência dos deputados.

Embora tenha cerca de 60 dos 90 deputados em sua base, o governador ainda não vê tanta confiança que seus projetos devem passar pela Casa. O próprio grupo pró-Tarcísio acredita que poderão haver traições até a metade do ano que vem.

Na visão de alguns parlamentares, a oposição tem se mostrado fortalecida sobre o tema. Entretanto, há expectativa que Tarcísio acione André do Prado para fazer a interlocução em favor da venda da estatal.