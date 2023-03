Divulgação/Alesp Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve enviar ainda neste primeiro semestre uma proposta de reforma administrativa para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O texto ainda está em debate no Palácio dos Bandeirantes, mas o tema começou, ainda que timidamente, a tomar os corredores da Alesp.

Embora a ideia seja usar a forte base governista para aprovar a proposta, a expectativa dos parlamentares é que a oposição obstrua a votação ou negocie para barrar o texto.

A coluna apurou que as conversas foram poucas, mas bem contundentes. Um deputado que conversou com o iG informou que Tarcísio encontrará forte resistência na Casa.

A ideia do governo é reduzir o número de servidores comissionados e depois enviar outro projeto para alterar o estatuto do servidor de carreira. A versão atual do texto foi aprovada em 1968.

Internamente, Tarcísio trabalha com a liderança do Palácio dos Bandeirantes na Alesp para reduzir a resistência ao texto. Um parlamentar da base governista disse acreditar que Tarcísio terá que “barganhar” politicamente para conseguir aprovar a proposta com facilidade.

A coluna também apurou que a oposição já prepara um movimento para barrar a proposta na Alesp. Reuniões devem ser feitas nas próximas semanas para negociar com parlamentares para evitar uma possível tramitação mais ágil da matéria.

Os deputados querem convencer, principalmente, deputados do Centrão e aqueles que estão com um “pé atrás” com Tarcísio. Há ainda expectativa por traições de aliados de Tarcísio.

Reforma administrativa recente

Deputados da oposição disseram que uma nova reforma administrativa seria aprovada na Alesp se houvesse favorecimento aos servidores. De acordo com parlamentares, essa expectativa é “extremamente remota”.

Eles lembraram que a criação de uma reforma no estatuto do servidor no começo da legislatura poderá iniciar um desgaste ao Palácio dos Bandeirantes e aos deputados. Dois parlamentares ressaltaram que houve fortes discussões entre base e oposição na reforma administrativa aprovada em 2021, ainda no governo de João Doria (PSDB).

Para um deputado da base governista, embora Tarcísio tenha boa interlocução e “ótima diplomacia” no Legislativo, colocar uma pauta delicada como essa ainda no primeiro semestre pode ser uma “pedra no sapato” do governador.