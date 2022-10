O vereador Fernando Holiday (Republicanos) por São Paulo se juntou a greve dos caminhoneiros na Rodovia Dutra e postou um vídeo em que afirma não aceitar os resultados das eleições nacionais com vitória apertada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar acusa o STF e o ministro Alexandre de Moraes de censura, cita manipulação das pesquisas eleitorais e disse que a aposição ao presidente eleito será um 'terror'.

Assista:

Permaneçam nas ruas de maneira ordeira e pacífica, lembrem-se nós somos o lado da lei e da ordem #direita #GreveDosCaminhoneiros #GreveGeral #b22 pic.twitter.com/cZk8YTqVGw — Brasil Alerta (@brasilanaliseof) October 31, 2022

"A oposição a esse bandido que volta a ocupar o palácio do Planalto começa hoje... Nós não vamos desistir um dia sequer. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva precisa conhecer o 'terror' que é nos ter como oposição", disse.

"Vamos continuar protestando até o último dia, até que esse sujeito caia", concluiu o vereador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.