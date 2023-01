Reprodução Redes Sociais Cantor sertanejo Igor Moreira foi assassinado por engano em Manaus

O cantor sertanejo Igor Moreira , assassinado com mais de 20 tiros dia 4 de janeiro, perdeu a vida por engano, segundo apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) em Manaus (AM).

"Ele era claramente inocente, sem passagem pela polícia, sem envolvimento com o tráfico de drogas ou com agiotagem"

De acordo Ricardo Cunha, delegado que investiga o caso, dois homens estão presos suspeitos de envolvimento na ação criminosa. Ambos confessaram terem recebido 'ordens para matar um desafeto de um chefe do tráfico'. Eles disseram à polícia que descobriram o 'engano' após 'matarem o homem errado'.

'Os indivíduos informaram que foram contratados para fazer essa missão. Eles contaram que não sabiam quem era o alvo, mas que tinham a missão de matá-lo. No entanto, eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era para matar defeseto de facção rival, mas assassinaram uma pessoa inocente', disse o delegado.

Pagos para matar

Os suspeitos presos disseram que encontraram a vítima em uma feira logal (Manôa). Seguiram a vítima até o momento da execução dos disparos na casa da sogra da vítima. A Polícia Civil continua em busca de outros dois homens supostamente envolvidos no crime.

