Lula tomará posse em 1° de janeiro do ano que vem

A direção do PT está acompanhando com muita atenção a guerra interna no PL . A aposta é que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não seguirá por muito tempo a cartilha de Valdemar Costa Neto . Acredita-se que o cacique da sigla isolará os bolsonaristas e pulará para o grupo da situação ainda em 2023.



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de se aproximar de Valdemar quando foi anunciado que o Partido Liberal seria oposição ao novo governo dele. No entendimento do petista, a intenção do líder partidário é fazer com que Bolsonaro seja o principal nome da oposição e consiga brigar nas eleições de 2026.

Porém, Lula soube por intermediários que a situação da agremiação não é boa. A ala radical bolsonarista tem causado problemas. O maior incômodo está em cima de Eduardo Bolsonaro (PL) e Carla Zambelli (PL), mas por situações distintas.

Eduardo foi quem incentivou o pai a não aceitar a derrota e convocar os apoiadores a protestarem. O comportamento do deputado irritou não apenas a cúpula que apoia Bolsonaro como seu próprio irmão, o senador Flávio. A avaliação é que a legenda tem que ser uma oposição inteligente.

A ida dele para o Catar foi a gota d’água. O entendimento dos aliados é que ele não se comporta como um líder. A tendência que sua influência caía cada vez mais ao longo dos próximos meses.

Já Zambelli é vista como uma deputada que troca “os pés pelas mãos”. A história de apontar uma arma contra um apoiador do PT e a cobrança pública a Bolsonaro irritou profundamente a todos. A ideia é deixá-la de lado.

Lula não se opõe ao PL

Lula já sinalizou que não terá problema se o PL quiser fazer parte da base governista. A direção do PT acredita que Valdemar não suportará muito tempo Bolsonaro e vice-versa.

Porém, a sigla também trabalha com a hipótese de atrair deputados e senadores da legenda para que eles se filiem em outros partidos. O União Brasil é visto como parceiro fundamental para que essa transição aconteça com maior naturalidade.

