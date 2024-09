Redes Sociais Candidato Pablo Marçal será tema da coluna de Nuno Vasconcellos deste domingo





Amanhã, na Coluna do Nuno Vasconcellos , uma análise aprofundada sobre a candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo . O conteúdo abordará como Marçal, um empresário de 37 anos, se destaca no cenário político ao adotar uma abordagem inovadora e direta com os eleitores, utilizando as redes sociais para comunicar suas ideias e propostas.

Além disso, a coluna discutirá as propostas controversas de Marçal, como a instalação de teleféricos para melhorar a mobilidade urbana e a construção do edifício mais alto do mundo para abrigar a administração municipal . A análise também comparará Marçal a outros políticos latino-americanos que emergiram como outsiders, como Javier Milei e Nayib Bukele , destacando as semelhanças em suas estratégias de campanha.

Por fim, a coluna examinará os desafios que Marçal enfrenta, incluindo a forte concorrência de políticos mais experientes e a necessidade de manter sua popularidade frente a críticas e escândalos passados. Não perca a análise completa amanhã, a partir das 07 da manhã, aqui no iG .