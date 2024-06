O São João de Caruaru , um dos maiores e mais tradicionais eventos juninos do Brasil, se viu no centro de uma polêmica envolvendo a recusa de alguns artistas em permitir a transmissão ao vivo de seus shows. A atitude, que gerou frustração entre o público e acendeu debates sobre o uso de dinheiro público e o respeito aos fãs, colocou em xeque o futuro das transmissões e a própria essência da festa.

A recusa de bandas como Roupa Nova, o cantor Luan Santana e da dupla Zé Neto e Cristiano em ter seus shows transmitidos gerou incompreensão e revolta entre muitos. Para o público, a decisão fere a tradição do evento, que sempre teve suas apresentações transmitidas, seja pela internet, TV ou rádio, democratizando o acesso à cultura e levando a alegria do São João para dentro dos lares pernambucanos e de outras regiões do país.

Wagnner Sales e Thais Alamode , apresentadores do principal canal de transmissão do evento, o CNF, que já ultrapassa a marca de 70 milhões de acessos durante a transmissão no youtube, encerraram o último final de semana com um discurso contundente contra essa atitude. "Até quando um artista vai ser maior que o São João de Caruaru? Nós ficamos extremamente ofendidos com esse tipo de atitude. Não só eu, mas vocês também em casa. Tantos fãs esperando, até quando uma atração vai ser maior que a cultura pernambucana?", enfatizou Wagnner Sales.

Financiado com recursos públicos e de empresas privadas, o São João de Caruaru pertence ao povo e tem como objetivo principal celebrar a cultura e proporcionar entretenimento para todos. Quando artistas se apresentam com verba pública, assumem o compromisso de se conectar com toda a população, seja presencialmente ou através das transmissões.

Diante das recusas, a prefeitura de Caruaru precisa repensar os contratos com os artistas, incluindo uma cláusula que exija a liberação da transmissão ao vivo dos shows. Essa medida, além de garantir o acesso do público, promoveria a transparência e a boa gestão dos recursos públicos.

Petrolina



Segundo as informações do Portal Preto no Branco, Luan Santana vetou a equipe de cinegrafistas da região, responsáveis pelas imagens do telão, e usou profissionais trazidos por ele. Além disso, não permitiu a transmissão ao vivo da festa, ou qualquer gravação, e também não atendeu a imprensa local, que estava cobrindo o evento.

A equipe do cantor proibiu ainda a circulação de profissionais de comunicação pelos corredores de transição, onde os trabalhadores da imprensa e das mídias digitais trabalham, diariamente, produzindo conteúdos sobre o evento.

O artista, no aeroporto de Petrolina, onde muitos dos seus fãs aguardavam para recebê-lo, exigiu escolta policial. Na festa, não esteve sequer no seu camarim, subindo direto para o palco sem justificativas sem atender os fãs, como é de costume.



Notas



Em comunicado encaminhado aos veículos de imprensa a Prefeitura de Caruaru informou o seguinte:





Transmissão do Show do Roupa Nova:

A banda Roupa Nova não autorizou a transmissão ao vivo de seu show para nenhum veículo de comunicação.

Para aqueles que acompanham a retransmissão da PrefTV, a transmissão oficial terá início logo após o término do show do Roupa Nova, programado para finalizar às 21h15.

Informamos que o grupo não concederá entrevistas à imprensa.



Transmissão do Show do Luan Santana:

A produção do cantor Luan Santana também não liberou a transmissão ao vivo de seu show.