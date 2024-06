Kayque Andrade O artista que arrasta multidões ainda percorrerá com seu show por 42 apresentações até o final da temporada de São João





A primeira quinzena das festividades juninas começou agitada para o cantor Felipe Amorim . Considerado uma potência na música atual, o artista está com a agenda lotada com 56 shows para essa época do ano. Reconhecido por suas apresentações cheias de energia, Felipe foi recebido calorosamente com seu novo show em nove estados brasileiros e percorreu quinze cidades diferentes nos últimos vinte dias.

Com plateias lotadas, Felipe atraiu mais de 75 mil pessoas para seu show em Campina Grande (PB), uma das principais festas de São João do país, mais de 120 mil em Maracanaú (CE), uma das maiores festas do Ceará nesta época do ano, além de Mossoró (RN), onde os portões foram fechados por atingir lotação máxima. Até o final da temporada, a expectativa é de que Felipe Amorim se apresente para mais de 2 milhões de pessoas.

Levando para o São João o seu som irreverente, que mistura vários gêneros, como forró, piseiro, pop, funk e música eletrônica, como bom nordestino, Felipe decidiu por um show completamente diferente no intuito de homenagear sua terra e despertar sentimentos e emoções no público em cada uma de suas apresentações. Com modernidade e autenticidade, Felipe se apresenta com figurinos exclusivamente pensados para cada um dos shows, trazendo a referência caipira no uso da estampa xadrez e também no chapéu de cangaceiro.

O show conta com uma abertura emocionante, trazendo ao palco um poema escrito por Bráulio Bessa, referência na literatura brasileira, além de uma cenografia personalizada para essa época do ano. Como de costume, o cantor se apresenta ao lado de Caio Djay e Kaleb Capitão, que se unem para fazer o beat e animar a galera, pensando em diversificar, e homenagear suas raízes e os costumes das tradições nordestinas, Felipe incluiu ao espetáculo alguns instrumentos como sanfona e zabumba, acompanhados por um balé performático trazendo as coreografias que viraram trend nas redes sociais.

“ Eu amo o São João, é sempre uma época muito especial e que me causa arrepio em cada música que canto, tem sido fantástico viajar o Brasil apresentando um show pensado com tanto carinho e ver que as pessoas estão se divertindo, cantando e dançando as músicas comigo ”, comenta o cantor.

Confira a agenda:

19/06 - São Luís-MA

20/06 - Açú-RN

21/06 - Bananeiras-PB

21/06 - Alagoinha-PB

22/06 - Campina Grande-PB

22/06 - Patos-PB

23/06 - Gravatá-PE

23/06 - Vitória de Santo Antão-PE

24/06 - Petrolina-PE

25/06 - Arapiraca-AL

26/06 - Itapetim-PE

27/06 - Teixeira-PB

28/06 - Nossa Senhora do Socorro-SE

28/06 - Aracaju-SE

29/06 - Lagarto-SE

29/06 - Frei Paulo-SE

30/06 - Quixelô-CE

JULHO

03/07 - Monsenhor Tabosa-CE

04/07 - Beberibe-CE

05/07 - Santa Rita-PB

05/07 - Belém-PB

06/07 - Belo Jardim-PE

07/07 - Montes Claros-MG

11/07 - Imperatriz-MA

12/07 - Salinópolis-PA

13/07 - Conceição do Araguaia-PA

14/07 - Balsas-MA

16/07 - Jacobina do Piauí-PI

17/07 - Ipiranga do Piauí-PI

18/07 - Corinto-MG

19/07 - Fortaleza-CE

20/07 - Crato-CE

21/07 - Trairi-CE

21/07 - Santana do Acaraú-CE

22/07 - Carnaubal-CE

23/07 - Buriti dos Lopes-PI

24/07 - Canto do Buriti-PI

25/07 - Coelho Neto-MA

26/07 - Granja-CE

27/07 - Brasília-DF

28/07 - Coronel João Sá-BA

30/07 - Tianguá-CE

31/07 - Caxias-MA