Nesse fim de semana, Theresa Fonseca, que vive a protagonista Mariana, da novela Renascer, na TV Globo, desembarcou em São Paulo por apenas um dia para estrelar, pela primeira vez em sua carreira, uma campanha de moda. O ensaio foi dedicado à nova temporada de primavera/verão 25 da BO.BÔ, celebrando a conexão entre moda e o esporte.



Esta é a primeira vez que a atriz estrela uma campanha desde que iniciou a carreira de atriz, e sua relação com a marca já é de longa data. “ Eu acompanho a BO.BÔ há muito tempo! Lembro que, quando estava na escola, eu e as minhas amigas íamos no Shopping pra provar as roupas da BO.BÔ pra ir nas festas de 15 anos. Tenho uma memória muito boa desse tempo ”, conta.



Moda e ficção

Sobre a comparação entre as gravações de uma novela e estrelar uma campanha, Thereza diz: “Em uma campanha você se sente confiante, solar, me sinto pronta, enquanto na atuação, é preciso tem que entrar na energia da personagem, porque você está falando e sentindo de acordo com o seu personagem. É totalmente diferente. ”



Considerada uma das maiores apostas da TV Globo, Theresa Fonseca, 26 anos, estreou na TV em 2022 na novela das 6, da Globo, “Mar do Sertão”, na personagem Labibi. Logo depois, iniciou a gravação da série “Guerreiros do Sol”, na personagem Adelzira, do Globo Play, que tem estreia prevista para abril de 2025.



A atriz ama o verão e planeja as férias após as gravações de Renascer, que terminam em agosto. “Sou uma pessoa muito mais feliz no verão, é a minha estação favorita do ano. Amo calor, o sol, a praia! Amo tudo o que envolve o verão! ”



Sobre BO.BÔ

Fundada em 2006, a BO.BÔ é uma marca conectada com o mundo e à frente de seu tempo. Seus principais códigos são: as estampas, o animal print, os bordados preciosos, a alfaiataria impecável e o trabalho minucioso com couros. Mantendo a sua essência através desses elementos, traduz as tendências de moda e consumo para a vida de uma mulher cosmopolita, conectando suas clientes com um olhar universal.