Nascido em Patos, no sertão da Paraíba, Max Bezerra , conquistou o cenário digital com sua personalidade extrovertida e espírito empreendedor. Formado em arquitetura e urbanismo, Max se destacou não só como criador de conteúdo, mas também como empresário de sucesso.

Sua jornada na produção de conteúdo começou há mais de uma década, no Snapchat, onde rapidamente atraiu uma grande audiência com seus vídeos bem-humorados. Em 2014, Max se tornou um fenômeno na web ao popularizar o bordão "cala boca cachorro homofóbico" enquanto passeava de carroça em sua cidade natal. Esse momento viralizou e consolidou sua presença nas redes sociais.

Max Bezerra é conhecido por seus conteúdos que variam entre moda e humor, conquistando fãs por onde passa. Além de ser uma estrela digital, Max acumulou experiências diversas. Ele trabalhou em call centers e inaugurou quatro lojas em Patos, com destaque para o "Lojão do Max", conhecido por oferecer moda a preços populares para o público feminino, masculino e infantil. Em 2024, ele decidiu fechar suas lojas para focar exclusivamente no mundo digital.

O influenciador também teve sucesso com a venda de cursos online. Seu curso "Conhecendo o Mundo de Compras do Brás com Max Bezerra" rendeu meio milhão de reais, demonstrando sua habilidade em empreender e educar seu público.

Além de sua atuação online, Max Bezerra fez sucesso na televisão. Na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, ele foi colunista do programa “Com Você”, onde apresentava um quadro que combinava dicas de moda com momentos de humor e bate-papo sobre a vida das celebridades. Sua presença carismática e dicas criativas conquistaram os telespectadores.

Atualmente, Max está focado em consolidar sua carreira como influenciador digital. Com mais de 700 mil seguidores no Instagram e vídeos virais no TikTok que acumulam mais de um milhão de curtidas, Max continua a impactar positivamente seu público, expandindo cada vez mais seu alcance.

