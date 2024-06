Divulgação Em 2023, a marca de Tubarão, Sul de Santa Catarina, fabricou 420 milhões de litros da bebida





Um dos estandes mais movimentados da ExpoSuper 2024, em Balneário Camboriú, foi da maior marca de energéticos do Brasil, a Baly. E não é só pela ação de merchandising que distribui milhares de energéticos dos mais diversos sabores, por dia de feira.

Em 2023, a marca de Tubarão, Sul de Santa Catarina, fabricou 420 milhões de litros da bebida para suprir a presença em todos os estados brasileiros, no Uruguai e a liderança em vendas no Paraguai. Apostando na dobradinha oportunidade e inovação, a Baly é hoje a maior marca brasileira de energéticos e segue em plena expansão. Só nos primeiros 5 meses deste ano, a marca já cresceu mais de 70% em volume de produção, em relação ao mesmo período do ano passado.

Lançamento: O novo sabor foi apresentado durante a feira que aconteceu de 18 a 20 de junho, em Balneário Camboriú. A empresa apresentou o lançamento, o energético sabor cereja, integrando o mix de 20 opções de sabores. O Cereja chega com a tendência do inverno, a cor vibrante do momento e o sabor marcante em drinks e mixologias invernais, sendo o sabor, na categoria de bebidas energéticas, a segunda opção mais popular entre os consumidores, segundo a Mintel, fornecedora global de pesquisa de mercado.





A Diretora Comercial e de Marketing da Baly, Dayane Titon Cardoso comemora a aceitação do produto e os negócios gerados na feira: “Este momento de feira é muito importante para nós. É aqui que acontecem as trocas com os clientes, conseguimos ouvi-los, atender suas necessidades e expectativas e ouvir suas dicas de como podemos nos conectar, ainda mais, com o público final. O Baly Cereja foi muito bem aceito pois ele traz memórias afetivas do sabor, nos remetendo diretamente à bala de cereja. Uma experiência refrescante, intensa e com toda energia Baly”, comemora a Diretora.

Homenagem ao Brasil em Feiras Supermercadistas: A Baly está percorrendo diversas cidades do país, fortalecendo parcerias e gerando negócios nas importantes feiras supermercadistas. Com projetos de estandes premiados, em cada evento, homenageia a cidade anfitriã com elementos específicos. Na ExpoSuper, o projeto expressa a grandeza que transcende as barreiras geográficas de Balneário Camboriú, tornando-a um símbolo da potência brasileira e da sua capacidade única de inovar, crescer e impressionar, em um projeto assinado pela arquiteta Juliana Loffi e montagem da Cheers.

Quando passou pelo Rio de Janeiro, inspirou-se nos Arcos da Lapa, no Paraná, a homenagem foi à Ópera de Arame e, em São Paulo, foram os aeroportos e as conexões com o país e o mundo. Em 2024, a Baly ainda passará pelo Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais.

No encerramento da feira, neste dia 20, aconteceu a cerimônia do Prêmio Expositor Exposuper 2024 by POPAI. O prêmio é uma iniciativa da Acats com a organização e operacionalização do POPAI Brasil – Associação Brasileira de Marketing no Varejo. A Baly esteve presente em todas as finais, e levou para Tubarão/SC cinco prêmios:

1º Lugar - Melhor Live Experience

1º Lugar - Melhor Visual Merchandising

1º Lugar - Melhor Conceito de Estande

2º Lugar - Melhor Comunicação Visual

3º Lugar - Melhor Estande por votação do Público.