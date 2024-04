Reprodução/Instagram Max Bezerra encanta seus seguidores com tour pela Tailândia





O influenciador Max Bezerra, que possui quase 1 milhão de seguidores somente no Instagram, teve uma experiência única durante suas férias na Tailândia , na última semana. Já em conexão no aeroporto de Doha, mergulhou na cultura asiática com os minimercados repletos de especiarias locais, os carros de luxo expostos e as estátuas monumentais, tradicionais no Oriente, capturaram sua atenção desde o início.

Em Phuket, na Tailândia, Max explorou os arredores em um tradicional "Tuk Tuk" tailandês, adicionando um toque brasileiro e irreverência à sua experiência. Refletindo os ritmos característicos do Brasil, como Anitta, Manu Bahtidão e Simone Mendes, sua presença se tornou uma verdadeira atração pelas ruas da cidade.

“A minha viagem para a Tailândia foi uma grande aprendizagem. Conhecer outras culturas, pessoas e estilos de vida me fez perceber o quão diversificado é o nosso mundo. Um dos aspectos que mais me encantou na Tailândia foi a educação das pessoas”, pontua o influenciador.

Explorando os encantos naturais da Tailândia, Max conheceu a majestosa Estátua do Grande Buda, localizada no topo das Nakkerd Hills. Além disso, sua visita ao Santuário de Elefantes de Phuket proporcionou momentos de pura alegria e conexão com esses animais incríveis.

Sua viagem à Tailândia inspirou os seguidores a explorarem e apreciarem a diversidade cultural que o mundo tem a oferecer. Com jornada emocionante e enriquecedora, certamente deixou uma marca positiva em todos que o acompanharam nas redes sociais.

“A culinária local é exótica, repleta de sabores e cores, mas também deliciosa. Conhecer essa cultura, esse lugar e essas pessoas me fez entender a importância de viajar pelo mundo. Os templos são simplesmente incríveis, mostrando o profundo respeito e fidelidade à sua cultura. Foi uma experiência verdadeiramente incrível", finaliza Max.