Tirullipa, um dos maiores nomes do humor nacional e apresentador do "Circo do Tiru" no SBT, foi agraciado com o Prêmio Comunicação e Destaque 2024, na categoria Apresentador SBT.

O prêmio destaca o impacto do programa de Tirullipa, que desde março vem inovando ao trazer o encanto do circo para os lares brasileiros, com um formato que une humor, interação com o público e participação de convidados especiais.

Em cerimônia realizada na Câmara Municipal de São Paulo no último dia 12 de junho, a solenidade contou com a entrega do Prêmio Comunicação e Destaque 2024 para mais de 100 homenageados, celebrando não apenas a excelência na comunicação, mas também as contribuições sociais de destacados profissionais e personalidades.

Tirullipa, conhecido por seu carisma e talento único, expressou sua gratidão pelo reconhecimento: "Receber este prêmio é uma honra imensa. O 'Circo do Tiru' é um projeto muito especial para mim, e ver como ele tem sido recebido pelo público é algo que enche meu coração de alegria. Dedico este prêmio aos fãs e a toda equipe que trabalha incansavelmente para fazer deste programa um sucesso. Que a gente possa continuar levando diversão e entretenimento para todos!"

Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, Tirullipa se destaca como o palhaço mais seguido do mundo. Figura multifacetada e relevante no cenário do entretenimento brasileiro, o artista celebra a melhor fase de sua carreira e se consolida como uma das personalidades mais influentes da atualidade. Sua irreverência, conexão genuína com o público, capacidade de inovar e determinação marcam a trajetória vitoriosa deste nordestino que é a cara do Brasil.