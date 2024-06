Victor Chapetta - AgNews Sorriso Maroto e Delacruz homenageiam MC Marcinho em nova versão de "Garota Nota 100"





Em uma celebração à memória e ao talento de um dos maiores nomes do funk carioca, o grupo Sorriso Maroto e Delacruz se unem para lançar uma nova versão do clássico "Garota Nota 100", originalmente eternizado na voz de MC Marcinho. A iniciativa, que faz parte das comemorações pelos 30 anos de carreira do saudoso artista, carrega consigo uma homenagem emocionante e a promessa de uma surpresa especial para os fãs.

A gravação da nova versão de "Garota Nota 100" representa um tributo à imensa contribuição de MC Marcinho para a música brasileira. Sua voz marcante e suas letras irreverentes conquistaram uma legião de fãs ao longo de três décadas de carreira, e a reinterpretação dessa canção emblemática por Sorriso Maroto e Delacruz promete manter viva a chama do seu legado.



O encontro entre Sorriso Maroto, um dos grupos de pagode mais renomados do Brasil, e Delacruz, demonstra a força da união entre as gerações do samba e do pagode. Essa junção de talentos promete dar um novo frescor à canção, preservando sua essência enquanto a apresenta para um novo público.

Para tornar a homenagem ainda mais especial, a canção será lançada junto com um videoclipe que contará com uma surpresa deixada por MC Marcinho para seus fãs. Essa revelação, guardada a sete chaves, promete emocionar e gerar ainda mais expectativa para o lançamento, que está previsto para ainda este mês de junho.