Jefferson Tetto @jeffersontetto Mais de 150 mil pessoas acompanharam a noite de sábado do São João de Caruaru





Mais de 150 mil pessoas estiveram circulando, na noite deste sábado (15), pelo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Calango Aceso, Iguinho e Lulinha, Ivete Sangalo e Henry Freitas foram os responsáveis por animar a festa, que contou com público recorde, no polo principal dos festejos juninos, da Capital do Forró.

Considerada uma das bandas mais tradicionais do agora chamado forró das antigas, Calango Aceso tratou logo de aquecer os corações dos forrozeiros, com clássicos de seus mais de 30 anos de carreira e de grupos coirmãos de estrada. Para a vocalista da banda, Adriana Moral, seja no calor ou no frio, o certo é que o público se mantém fiel, quando se trata de forró das antigas. “São músicas eternas e que aquecem os corações apaixonados".

Sem deixar esfriar a animação, Iguinho e Lulinha vieram logo na sequência, colocando todo mundo para cantar e dançar com os seus hits sob os ritmos do piseiro e do forró de vaquejada. Apesar da fadiga extenuante provocada pela agenda lotada de shows, segundo os irmãos forrozeiros, “pisar no palco do Maior e Melhor São João do Mundo renova qualquer cansaço existente. Mesmo com a chuva, sentimos a calor do público, que mais uma vez nos recebeu de braços abertos”.

Hugo Soares @hsxfotos Iguinho e Lulinha durante apresentação no Patio de Eventos





Terceira atração da noite, Ivete Sangalo aportou no palco principal do São João de Caruaru, com toda a sua energia e animação, espantando qualquer frio sentindo pela multidão. Em pouco mais de uma hora de apresentação, a baiana mais pernambucana de todas, tratou de levantar a temperatura com os seus sucessos do axé e da quebradeira. Este foi o segundo show consecutivo de Veveta, em carreira solo, no Pátio de Eventos.

Hugo Soares @hsxfotos Ivete Sangalo no São João de Caruaru





Depois de fazer uma carta aberta falando da realização do sonho, que era cantar no São João de Caruaru, fechando a noite, o cantor Henry Freitas fez a multidão ainda presente suar, com os hits do momento do forró.

Divulgação/PMC Henry Freitas no São João de Caruaru





E sem perder o embalo, a programação no Pátio tem sequência, neste domingo (16), com os shows de Raphaela Santos, Simone Mendes, Sanfona para Elas e Solange Almeida.