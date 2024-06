CNF Apresentadores Wagnner Sales, Produção e apresentadora Thais Alamode





A magia do São João de Caruaru , considerado o "Maior e Melhor São João do Mundo" , agora invade lares de todo o Brasil através da transmissão ao vivo do Caruaru no Face. Comandada pelo trio Wagnner Sales , Thais Alamode e Moisés Rouche , a live oferece uma experiência imersiva na festa, levando o público para dentro dos principais polos culturais e mostrando tudo que está rolando nesse período junino.

Instalados em uma cabine no Pátio de eventos, epicentro da festa, Wagnner, Moisés e Thais conduzem a transmissão com entusiasmo contagiante e conhecimento profundo da cultura junina. Os apresentadores interagem com o público através das redes sociais, respondendo perguntas, comentando shows e momentos marcantes, e criando uma verdadeira comunidade virtual em torno do São João de Caruaru.

Com direção de Camila Albuquerque e João Henrique , a transmissão do Caruaru no Face vai além da cabine no pátio de eventos. Os repórteres Luan Silva, Alex Murphy, Adeildo Silva, Matheus Antunes, Madonna Macedo e Jefferson Mello espalhados pela cidade garantem cobertura completa de todos os polos culturais, mostrando a diversidade de apresentações musicais, quadrilhas juninas, apresentações folclóricas e a culinária típica da festa.

Um São João para todos

A iniciativa do Caruaru no Face democratiza o acesso ao São João, permitindo que pessoas de todo o Brasil, e até mesmo do exterior, vivenciem a magia da festa junina mais famosa do país. Através da transmissão ao vivo, aqueles que não podem estar presentes em Caruaru têm a oportunidade de se conectar com a cultura local, celebrar as tradições e sentir a energia contagiante do São João.

O São João de Caruaru: uma celebração inesquecível que justifica o título de "Maior e Melhor do Mundo"

O São João de Caruaru, realizado anualmente no agreste pernambucano, ostenta com orgulho o título de "Maior e Melhor São João do Mundo". Essa aclamação não é por acaso, mas sim fruto de uma rica história, tradição vibrante e uma série de características únicas que o diferenciam de outras celebrações juninas.



A diversidade de expressões, a grandiosidade da infraestrutura, a programação extensa, a paixão contagiante do povo e o legado duradouro da festa a colocam em um patamar diferenciado, proporcionando uma experiência única e inesquecível para todos que a presenciam.