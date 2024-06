Divulgação Participações do programa no SBT também incluem Darlisson Dutra, Dani Brand, Tati Girl e Délio Macnamara





Mais uma edição especial do “Circo do Tiru” chegará às TVs do brasileiros neste sábado (15), na tela do SBT. O apresentador Tirullipa recebe desta vez Darlisson Dutra, Dani Brand, Tati Girl, Délio Macnamara e a ilustre Manu Bahtidão, cantora alagoana que vem despontando no cenário nacional.

O quadro “ Em Busca de um @ ” desta vez terá a também ilustre participação de Gracyanne Barbosa. Para conseguir o apoio de celebridades e alavancar seus negócios nas redes sociais, dois participantes anônimos vão realizar alguns desafios inusitados propostos pela “Tiruxa”, personagem de Tirullipa. Ao lado da “Dengue” e “Praga”, a personagem apresenta um vídeo com os desafios à Gracyanne, que escolhe se vai apoiar os anônimos ou não.

A atração, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 18h pelo SBT, também reúne quadros, como o “Minha Casa Minha Dívida”, em que duas duplas disputam a oportunidade de quitar pendências em um jogo de intuição e sorte.

Pela primeira vez na história da televisão brasileira, Tirullipa leva a magia do circo para as telinhas em um programa que diverte toda a família com brincadeiras, jogos, conversas e convidados especiais.