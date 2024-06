A atriz e influenciadora Fefe Schneider participou da última première do filme Avassaladoras 2.0, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, nesta terça-feira (11). O evento, realizado pela Star Original Productions, recebeu convidados para assistir o longa-metragem, que estreia nos cinemas de todo o país em 13 de junho. A obra marca a primeira protagonista da atriz nas telonas.



“ Estou vivendo uma grande realização profissional! A première de São Paulo é o último ato antes dessa estreia tão esperada por todos que participaram do filme. É muito bom poder celebrar ao lado de amigos queridos e ver todo mundo aproveitando esse momento. Espero que o público curta assim como nós ”, afirma.

Leia também Caldas Country Festival 2024 revela Zé Neto & Cristiano na 17ª edição



Na história, Fefe interpreta Bebel, que é apaixonada por um influenciador ativista ambiental, para quem finge ser uma atriz em ascensão. Ela só não contava que sua mãe, Laura, vivida por Juliana Baroni, decide viajar para o Brasil e ela tem sua farsa desvendada pelo rapaz. Com medo de perder o grande amor, Bebel conta com a ajuda da melhor amiga, Lu (Bibi Tatto), para reconquistá-lo.



Formada em cursos livres da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) e no curso de preparação de atores de Paloma Riani, Fefe fez seu primeiro longa-metragem aos 16 anos e, em 2023, deu vida à Adriana, namorada de Dinho em “Mamonas Assassinas”. Fenômeno nas redes sociais, ela é uma das maiores criadoras de conteúdo do país, conhecida por seus vídeos sobre true crime, curiosidades e casos sobrenaturais. No TikTok, Instagram e Youtube, ela já reúne mais de 26,1 milhões de seguidores.