O uso da tecnologia está impulsionando uma transformação significativa no mercado imobiliário brasileiro. Muitas são as novidades, desde a busca online por imóveis, automação residencial, análise de dados utilizando inteligência artificial, realidade virtual, entre outras inovações, que se traduzem em conveniência e uma experiência do cliente totalmente nova e mais imersiva.



Nesse quesito de inovação, o Grupo Kaza, liderado pelo CEO Evandro Alonso, vem se destacando no mercado imobiliário pelo pioneirismo na aplicação dessas novas tecnologias. A empresa, com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, tem se tornado referência no setor no Brasil e no mundo.



Inteligência artificial



O Grupo Kaza hoje tem integrado ao seu sistema uma Inteligencia Artificial generativa, que auxilia toda sua equipe a criar anúncios e elaborar todo o seu copywriting de forma mais assertiva e veloz. " Estamos sempre em busca de novas formas de agregar valor aos nossos clientes e parceiros, e a inovação é o nosso principal diferencial. Buscamos antecipar tendências e oferecer soluções criativas e eficientes" , destaca Evandro Alonso.

Tomando partido do que a IA pode oferecer, outra iniciativa mais do Grupo Kaza nesse tem sido a implantação de um braço da empresa especializado no desenvolvimento de novos negócios, que conta com departamentos de engenharia e arquitetura, que utilizam essas tecnologias para acelerar o desenvolvimento projetos para construtoras e estratégias alinhadas ao time de marketing.



Digital



Hoje a Empresa também se destaca como a maior anunciante da sua região dos portais imobiliários, além de uma forte presença no digital em suas redes sociais, com um forte investimento no Meta Ads e Google Ads.



Complementarmente ao investimento feito no digital e tráfego, a empresa conta com equipamentos de última geração para produção de fotos e filmagem, criando conteúdo atrativo e de alta qualidade para os clientes.



Sobre o Grupo Kaza



Com quase 20 anos no mercado, o Grupo Kaza é uma empresa pioneira no mercado imobiliário do Vale, especializada em oferecer soluções completas e diferenciadas para construtoras no Brasil e no mundo. Com uma equipe altamente qualificada e dedicada, o Grupo Kaza se destaca pela sua constante busca por inovação e empreendedorismo, tornando-se cada vez mais referência no setor.