Celebrado nesta quarta- feira(12), o Dia dos Namorados merece uma trilha sonora especial para celebrar o amor entre os casais apaixonados. E o novo projeto de Gloria Groove , "Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)", possui as faixas ideais para embalar o clima de romance que a data proporciona. Duas semanas após seu lançamento, o álbum ultrapassa 9 milhões de reproduções no Spotify, despontando em #26 na parada semanal brasileira de álbuns. Na Deezer, já é o segundo álbum mais ouvido da plataforma. No YouTube, os seis clipes já divulgados somam mais de 4 milhões de reproduções.

Com 13 faixas neste primeiro volume, a coletânea é um convite pessoal e romântico, perfeito para os apaixonados de plantão. Trazendo uma mistura única de emoção e ritmo, Gloria Groove desperta emoções e incentiva o ouvinte a se entregar à paixão, enquanto mergulha em uma jornada musical que celebra o amor em todas as suas formas.

Como destaque entre as canções de amor no ritmo do pagode, "Nosso Primeiro Beijo", que já havia viralizado no TikTok muito antes do lançamento, já soma mais de 2.4 milhão de reproduções e vem em uma subida crescente na parada nacional do Spotify, chegando à posição #84, com mais de 270 mil reproduções diárias e na Deezer em #23, na última atualização. Nas plataformas CapCut, TikTok e Instagram, já são mais de 90 mil vídeos somados criados pelos fãs utilizando o áudio da música, que fala sobre a chama do amor se acendendo entre duas pessoas antes mesmo de se beijarem pela primeira vez.

Outras músicas do projeto repletas de sentimentos são “O Dom da Vida”, que é a primeira canção feita por Gloria dedicada para seu marido em 10 anos, e "Loucuras de Amor", que menciona um famoso tipo de declaração amorosa: os carros de telemensagem. A artista foi surpreendida por um destes carros na semana do lançamento da “Serenata” e se emocionou com a homenagem. Aos solteiros, uma das faixas expressa o sentimento de não haver o que comemorar nesta data: “Eu Odeio Dia 12” fala sobre sentir saudade de alguém, enquanto o eu lírico vê casais juntos por todos os lados.

Em maio, Gloria realizou surpresas que empolgaram seus fãs no aquecimento para o projeto. Para anunciar a data e a hora de lançamento, a multiartista passou pela emblemática Avenida Paulista e cantou para os pedestres, entregando rosas. O anúncio da música “Nosso Primeiro Beijo” como primeiro single também foi feito de forma única, através de um avião com faixa que passou por algumas das principais praias do Rio de Janeiro.

O primeiro dos dois volumes da "Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)" conta com participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo, enquanto o segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina. Gravada no Rio de Janeiro, a coletânea traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria em versões de pagode.