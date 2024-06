Vybbe Estrelado por Nattan, Felipe Amorim e Guilherme Dantas, o casting da Vybbe bateu recordes





A Vybbe , renomado escritório de agenciamento artístico do Brasil, agitou as festividades de São João no Parque do Povo, em Campina Grande. Com um line-up de quatro atrações, em um dia histórico, três dos principais artistas da noite estão presentes do casting da empresa. A festa reuniu mais de 75mil pessoas em uma única noite, quebrando os recordes dos anos anteriores.

Fundada em 2020, a empresa promove eventos culturais e shows, levando tradição, cultura e música para todo o Brasil e gerenciando a carreira de alguns dos principais nomes na música nordestina da atualidade. Em 2024, o escritório se prepara para promover experiências inesquecíveis com shows criados especialmente para realizar as maiores festas de São João do Brasil.

Leia também CazéTV anuncia patrocinadores da UEFA EURO 2024





Nattanzinho, Felipe Amorim e Guilherme Dantas, são três dos grandes nomes da Vybbe que se apresentaram na festa considerada o maior São João do mundo, em Campina Grande. Os portões do evento foram fechados após atingir a capacidade máxima de público e, mesmo assim, uma multidão se formou na parte externa para contemplar o espetáculo.

Guilherme Dantas, uma das grandes apostas do escritório e o primeiro artista com deficiência visual a se apresentar em Campina Grande, abriu essa noite histórica apresentando os sucessos do recém lançado “EP3 — Prazer, Guilherme Dantas”, este São João é especialmente significativo para Guilherme, por ser o primeiro sob a bandeira da Vybbe, a maior produtora artística do Nordeste.

Seguido por Felipe Amorim, considerado uma revelação da música por misturar vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. Neste ano, ao lado da Vybbe, o artista bateu o próprio recorde de shows na temporada de São João, com uma agenda de 56 apresentações pelo país.

Vybbe Felipe Amorim no palco do São João de Campina Grande





Para finalizar a noite, foi a vez do fenômeno do forró, Nattan, apresentar o seu espetáculo. O cantor que arrasta multidões por onde passa, levou aos fãs sua energia, se jogando no público para curtir a festa do melhor jeito.

Vybbe Estrelado por Nattan, Felipe Amorim e Guilherme Dantas, o casting da Vybbe bateu recordes





Focada em inovação, além do São João, a Vybbe segue o seu planejamento de lançamentos musicais e de eventos ao longo do ano, com artistas que deixam a sua história registrada por onde passam. Com isso, o escritório soma mais de 3,4 bilhões de streams no Spotify, 178 milhões de ouvintes e uma média de mil shows por ano. Além de acumular mais de 9,5 bilhões de visualizações no YouTube.