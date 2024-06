Divulgação Astistas vão se apresentar na 17ª edição





O Caldas Country Festival 2024 está de volta para sua 17ª edição, prometendo reunir entusiastas de todo o Brasil em um evento inesquecível. Situado em Caldas Novas (GO), um dos berços do sertanejo, o Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais. Junto a inovações na estrutura e a icônica presença do trio elétrico, o Caldas tem o prazer de anunciar a presença da dupla sertaneja: Zé Neto & Cristiano.

Com uma base de fãs robusta, ultrapassando 13,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Zé Neto & Cristiano são figuras icônicas no cenário sertanejo. Sucessos como "Seu Polícia", com mais de 362 milhões de visualizações no YouTube, bem como os singles “Beberia ou não beberia”, “Ferida curada”, “Ela e Ela”, consolidaram a reputação da dupla como um dos principais nomes do gênero. Sua participação é aguardada ansiosamente pelos fãs, que se preparam para uma experiência única.





Em 2023, o Caldas Country Festival encantou uma audiência de 45 mil pessoas ao longo de mais de 20 horas de música, com performances de artistas de destaque como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Edson & Hudson, entre outros. A infraestrutura impecável incluiu 1.856 pontos de iluminação e um imponente telão de led de 600 metros quadrados no palco principal.

Organizado pela Diverti e EXP, o festival visa não apenas reavivar as memórias preciosas dos participantes, mas também criar novas e emocionantes experiências. Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre a Together - uma unidade de negócios da Ambev dedicada a facilitar o mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços - e a Diverti - uma empresa com mais de duas décadas de expertise na indústria do entretenimento -, que trabalham em conjunto para organizar cada etapa do Circuito.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estarão disponíveis para compra através do site totalacesso.com .