O " Ultra Show - Sidney Oliveira" é um game show emocionante e dinâmico que tem conquistado cada vez mais espectadores nas noites de terça-feira. Voltado para premiar os empresários da beleza e saúde da Ultrafarma, o programa passou por uma mudança significativa: agora, cada consultor é reforçado por artistas e celebridades, formando equipes para disputar os prêmios.

Na nova dinâmica, cada participante conta com a ajuda de duas celebridades, que auxiliam nas respostas das rodadas. A equipe que acertar mais respostas e acumular mais dinheiro avança para a final, onde enfrentam o jogo da memória. O empresário que se sair melhor leva o prêmio para casa.

Além das disputas entre equipes, Geraldo Luís, o carismático apresentador, interage com o auditório em jogos divertidos como o "prego" e o "desafio da bolacha". Celebridades também participam dessas brincadeiras, trazendo ainda mais diversão ao programa. Os musicais são outro ponto alto, mesclando artistas consagrados e novos talentos, o que garante momentos de alegria para a plateia e os telespectadores.

O "Ultra Show" estreou em outubro do ano passado e, desde então, vem conquistando credibilidade e carinho do público. Na época da estreia, Geraldo Luís afirmou: "Apresentar um show de prêmios de uma empresa tão popular e respeitada como a Ultrafarma é um enorme desafio". E ele aceitou esse desafio com maestria. Conhecido como o maior contador de histórias do Brasil, Geraldo mostrou uma nova faceta ao se aventurar no mundo dos game shows, demonstrando desenvoltura e conforto nas brincadeiras do programa.

O "Ultra Show - Sidney Oliveira" depende tanto da sorte quanto do raciocínio rápido dos participantes para que tenham a chance de ganhar prêmios em dinheiro. "O legal é que toda terça podemos reunir a família, torcer e nos divertir juntos", declara Geraldo, reforçando o caráter leve e divertido do programa, ideal para todas as idades.

Na edição de hoje, os musicais ficam por conta da cantora Rita Cadillac e do funkeiro MC Kekel, que integram os times junto com a ex-Peoa Erika Schneider e o humorista/radialista Renato Tortorelli. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 22h40, na RedeTV, com direção executiva de Walter Scaramuzzi e direção geral de Elias Abrão, também responsável pelo programa "A Tarde é Sua".

O "Ultra Show - Sidney Oliveira" é, sem dúvida, uma ótima opção de entretenimento, que combina diversão, música e grandes prêmios, conquistando um lugar especial nas noites de terça-feira dos brasileiros.