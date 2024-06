Divulgação Cremosinho ao lado do cantor Wesley Safadão





O influencer digital potiguar Cremosinho , conhecido por seu humor irreverente e bordões marcantes, acaba de realizar mais um grande sonho: contratar o cantor Wesley Safadão para se apresentar em sua festa de aniversário, o Cremosunset 2024, que acontece nos dias 09, 10 e 11 de julho na cidade de Natal.

A notícia da contratação de Safadão foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs de Cremosinho, e os centenas de convidados que já estão ansiosos para curtir os sucessos do cantor. O influencer, que acumula quase 9 milhões de seguidores só no Instagram, comemorou a conquista em suas redes sociais: " Tô muito feliz em realizar esse sonho até um tempo atrás, eu era só mais um que era improvável pra sociedade! ", afirma.

Segundo Douglas Nixon, empresário do influenciador, o Cremosunset 2024 promete ser inesquecível, com muita música, dança e diversão. "Além de Safadão, o evento contará com a presença de outros artistas renomados do cenário nacional e local. Estamos organizando todos os detalhes, para que seja uma edição surpreendente", finaliza.

Cremosinho

O Cremoso ou cremosinho bombou na internet pela primeira vez em 2016 por causa de um videoclipe com o som no estilo do arrocha do Xenhehém.

Além do vídeo viral Xenhehém, uma série de memes com suas poses e “seduções” conquistou as redes sociais. Hoje, Cremosinho comemora ao colher os frutos de seu trabalho como humorista e influencer.

Em suas entrevistas, Cremosinho também conta como venceu um quadro severo de depressão em 2020. Após muitas dificuldades na vida, o humorista quase desistiu de sua carreira nas redes sociais, mas conta que conseguiu se recuperar após muitas lutas contra a doença.