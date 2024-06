Divulgação Velds é o braço de inha inteligência da FiberX





A FiberX prepara uma novidade para o mercado ISP brasileiro com o lançamento da Velds, que será apresentada no Encontro Nacional Abrint 2024, entre 12 e 14 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A nova marca chega para explorar o amplo mercado da “internet das coisas” (IoT) para ambientes inteligentes, que ainda engatinha no Brasil.

Aqui, 91,5% dos domicílios têm internet, mas apenas 14,3% possuem algum tipo de dispositivo inteligente, como câmeras, lâmpadas, ar-condicionado, geladeiras, entre outros, segundo dados mais recentes do levantamento Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/TIC), do IBGE.

Com o slogan "Um toque inteligente", a Velds vem com um portfólio robusto de soluções para casas e escritórios inteligentes. São mais de 50 produtos distribuídos em 7 categorias, que permitirão ao ISP condições exclusivas para impulsionar os negócios e aumentar a oferta de produtos e serviços aos assinantes.



As soluções, com tecnologia de última geração, contemplam adaptadores, interruptores, minicontroladores, lâmpadas inteligentes, monitoramento (câmeras e sensores de abertura, gás e fumaça, presença, vazamentos de água), controle de acesso (fechaduras e videoporteiros), alimentadores para pet, home care (aspirador robô) e automação (garagem, temperatura, umidade), tudo acionado através de aplicativo, por comando do celular, à distância ou por voz. A Velds entregará tecnologia de ponta, eficiência e conforto para o mercado, além de possibilitar novos modelos de negócio para os provedores de internet.



“ Nós acreditamos que uma das grandes forças dos ISPs é cultivar o relacionamento próximo com seus assinantes. Baseando-se nesta relação de confiança mútua, os provedores poderão ofertar serviços adicionais que tragam valor e facilitem a vida das pessoas. E a Velds traz a resposta para esta demanda ”, explica Juelinton Silveira, VP da FiberX Telecom.

Novo modelo de negócios para o mercado ISP

Em mercados mais maduros, as casas e escritórios estão se tornando cada vez mais inteligentes e a tecnologia vem ganhando espaço nos ambientes. Tudo para proporcionar conforto, praticidade, lazer e segurança. E a realidade é que as pessoas estão se adaptando às tendências e às tecnologias, e aproveitando as inovações para melhorar seu cotidiano. Lâmpadas acionadas à distância, monitoramento de espaços e crianças e até mesmo uma claraboia que projeta luz solar artificial, seguindo a alternância do horário do dia. Facilidades do dia a dia que viram realidade com a Velds.



Marca originária da FiberX que conhece profundamente o canal ISP, a Velds tem no seu modelo de negócio o provedor como o canal focado na comercialização da marca no mercado no Brasil. “Fomos um provedor na nossa origem e sabemos bem os desafios para aumentar faturamento, enfrentando a competição acirrada de serviços e preços da banda larga. Acreditamos que a Velds trará uma alternativa inteligente e próspera para esse mercado nos próximos anos”, comenta Ivandro Tochetto, CEO da FiberX.



Além da comercialização de equipamentos, os provedores poderão reter seus assinantes com a oferta de novos serviços, aumentando a fidelidade e consequente aumento da sua receita.



Outra novidade no pacote da Velds será um programa exclusivo para o ISP, com todos os benefícios e suporte necessários para o sucesso dos negócios. O programa Smart ISP Partner vai ofertar diferenciação e possibilitar que o canal de vendas possa ter maiores ganhos com a marca. Dentro do programa estão a jornada completa de capacitação, exclusividade de mercado, apoio em negócios e vendas, exposição e marketing, sem concorrência com o varejo tradicional e on-line.