Um ano e meio depois da Copa do Mundo do Catar, a equipe do maior canal de esportes do Brasil, CazeTV , revive a ansiedade de ter as maiores seleções do mundo e os grandes craques do planeta de volta à tela com a mesma descontração e emoção que marcou a Copa e que foi o ponto de partida para os grandes eventos transmitidos até agora.

A competição europeia chegou - como a Copa - a grandes marcas patrocinadoras: Adidas, Coca-Cola, Disney, Google, Heineken, Mercado Livre, Sicoob e Vivo estão prontas para estrear nos 25 jogos exclusivos e na final, além de uma programação 24 horas que inclui também reprises, highlights e conteúdos originais produzidos do Brasil ou da Alemanha. No país da Euro, aliás, estarão Fernanda Gentil, Defante e grande elenco, trazendo a festa das torcidas dentro e fora dos estádios.

No segmento de apostas, Aposta Ganha, Betano, H2Bet, Parimatch e PortugaBet integram o time que terá ativações personalizadas e alinhadas com a linguagem descontraída e personalizada do Canal.



“ A Eurocopa é uma nova Copa do Mundo na CazéTV! Nossa tese de unir os maiores eventos ao vivo do planeta com a economia de criadores se consolidou e vamos buscar audiências no mesmo patamar da Copa de 2022. Teremos novidades (aumento de distribuição e novos estúdios), e a expectativa de transformar novamente as nossas transmissões em uma grande conversa entre nossas estrelas, craques, criadores, marcas e fãs” , avalia Gui Lenz Cesar, Head de Vendas Publicitárias da LiveMode.



A Euro começa no dia 14 de julho. A CazéTV ficará ao vivo por 24 horas, todos os dias, durante o mês todo de competição, com a transmissão de todos os jogos, 25 deles ao vivo e exclusivos. A programação poderá ser vista no canal da CazéTV no YouTube, na Samsung TV Plus e no Prime Video.