Divulgação Mari Fernandez ao lado da equipe





A cantora e compositora Mari Fernandez contará com uma megaestrutura especialmente preparada para a temporada de São João deste ano. Com uma agenda que inclui 36 shows em 12 estados brasileiros, o ‘São João da Mari’ está levando a tradição junina e a energia contagiante da cantora para fãs de todo o país com um show recheado de sucessos.

Para dar conta dessa maratona de apresentações, Mari Fernandez montou uma operação logística impressionante. A equipe técnica foi dividida em duas, totalizando 39 profissionais dedicados a garantir a qualidade dos shows. Além disso, a estrutura conta com dois ônibus personalizados e uma van, que juntos percorrerão mais de 20 mil quilômetros durante o mês de junho.

Leia também Retorno de Whindersson Nunes aos ringues acontecerá em novembro





"A preparação para o São João deste ano foi intensa. Quero garantir que cada apresentação seja inesquecível, tanto para mim quanto para o público. Contar com uma equipe tão dedicada e uma estrutura tão completa me dá a confiança de que estamos prontos para fazer história," declara Mari Fernandez.

A temporada de São João de Mari Fernandez teve início em Maracanaú, Ceará, onde - pela primeira vez na história do evento - os portões foram fechados logo no primeiro dia de festa. A maratona se estenderá até o final de junho, passando por cidades como São Luís (MA), Petrolina (PE), Mossoró (RN), Belém (PA), Campina Grande (PB), Aracaju (SE), Cruz das Almas (BA) e Senhor do Bonfim (BA). Entre os estados contemplados estão Bahia, Ceará, Sergipe, Pará, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Alagoas.

Para o repertório, Mari destaca a sua nova aposta “Página de Ex”, que já é um verdadeiro sucesso nos shows e nas redes sociais, além de “Amor Impossível”, “Dizem Que Sou Louca” e “Falta de Mim”.

Trajetória

Com apenas 23 anos de idade e três anos de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Sua trajetória é marcada por um sucesso avassalador: ela acumula mais de 31 milhões de ouvintes no Spotify, cerca de 2 bilhões de visualizações no YouTube, 3 bilhões de streams nas plataformas de música e conta com 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Esses números impressionantes são apenas uma parte do que torna Mari um dos principais expoentes de sua geração.

Além de seu incrível alcance nas plataformas digitais, Mari Fernandez também se destaca por sua capacidade de atrair multidões. Sua label, "Mari Sem Fim", se tornou sinônimo de eventos esgotados em estádios, atraindo mais de 150 mil pessoas que buscam uma experiência musical singular.

Com um talento inegável como cantora e compositora, Mari é reconhecida como uma verdadeira hitmaker. Ela já emplacou 11 músicas simultaneamente nas principais paradas, sendo oito delas faixas do seu primeiro audiovisual, “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”. Esse álbum alcançou o primeiro lugar no Deezer, e Mari foi a segunda artista mais ouvida na plataforma de streams. Em 2021, ela chegou ao topo do Spotify Brasil com o hit “Não, Não Vou” e, no ano seguinte, retornou a posição com “Eu gosto Assim”, parceria com Gustavo Mioto. Os sucesso de Mari ultrapassaram fronteiras, alcançando mais de 180 países ao redor do mundo.

Em 2023, a cantora deu mais um passo em sua carreira ao realizar sua primeira turnê internacional nos Estados Unidos e gravar seu segundo DVD, “Ao Vivo em São Paulo”. Este projeto contou com a participação de renomados artistas como Luisa Sonza, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa e a dupla Hugo & Guilherme.

Evidenciando o reconhecimento e respeito que ela conquistou na indústria musical, Mari gravou parcerias de sucesso com Leo Santana, Ludmilla, Gusttavo Lima, Xand Avião, Gustavo Mioto, Nattan, Felipe Amorim, Livinho, Gusttavo Lima, Dilsinho, Claudia Leitte, Mc Daniel, MC Ryan SP, entre outros.

Além disso, Mari Fernandez se destacou como uma das principais artistas femininas no cenário global, alcançando a 12ª posição entre 20 artistas de diferentes países que cantam em espanhol ou português, consolidando sua posição como uma estrela em ascensão no universo da música latino-americana.