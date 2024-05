Fundação de Cultura de Caruaru Estrutura do São João de Caruaru começou a ser montada





O Maior e Melhor São João do Mundo começou pela zona rural no último dia 19 de abril e seguirá até 31 de maio. Na zona urbana, a festa já tem data para começar: 1º de junho, com atrações em 14 polos. Para receber todos/as os/as forrozeiros/as da melhor forma, as estruturas do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, da Estação Ferroviária e do Alto do Moura já começaram a ser montadas.

O material necessário para preparar tudo com antecedência chegou ao Pátio e à Estação na quinta-feira (2). Já no Alto do Moura a estrutura chegou na segunda-feira (6). O Pátio de Eventos é o maior polo do São João de Caruaru, que se destaca por sua multiculturalidade, recebendo artistas de samba, MPB, sertanejo, rap e, claro, o tradicional forró, que ocupará mais de 50% da programação do Pátio.

No Alto do Moura, a programação é 100% de forró e recebe grandes artistas locais e nacionais, atraindo milhares de pessoas, principalmente, durante o período da tarde. Além disso, o polo é o berço da arte do barro, o que faz com que haja uma movimentação econômica maior nas vendas dos artesãos e artesãs. A Estação, por sua vez, recebe diversas manifestações culturais, que vão do repente ao teatro e o pífano.

No Pátio de Eventos, a estrutura permanece praticamente a mesma: o palco, os camarotes e os restaurantes estarão na mesma localização de 2023. Neste ano, não haverá o palco 360 e terá aumento no número de banheiros disponíveis, chegando a cerca de 800 em todo o perímetro do São João, como forma de atender um número de pessoas ainda maior.

“ É importante começarmos todos esses preparativos com antecedência, para termos uma festa organizada para todos e todas que vierem prestigiar a grandiosidade do São João de Caruaru, como tem sido desde o início do São João na Roça ”, disse o presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Hérlon Cavalcanti.

Ademais, vale ressaltar que o forró será protagonista, em 100% da programação para além do Alto do Moura, chegando aos polos do São João na Roça, Camarão, Juarez Santiago, Pífano e Bacamarteiro, destacando a importância deste gênero musical para o município do Maior e Melhor São João do Mundo, que detém o título de Capital do Forró.



