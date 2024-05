Divulgação Capa do livro





Da Era Vitoriana aos dias atuais, os problemas podem até ter mudado de nome, mas as grandes aflições humanas permanecem as mesmas – e seja qual for, Shakespeare escreveu sobre ela. Está se sentindo inadequado? Hamlet. Sofrendo de ansiedade? Otelo.

Não consegue superar uma rejeição? Antônio e Cleópatra . Não aguenta a crueldade do mundo? Macbeth. Em Pergunte a Shakespeare: As respostas do dramaturgo mais famoso do mundo para os grandes desafios da vida cotidiana (LeYa Brasil), o filósofo, escritor e artista performático italiano Cesare Catà mostra como o teatro do Bardo não só ecoa séculos das alegrias e angústias humanas, mas também é capaz de despertar reflexões e autoconhecimento que ajudam a lidar com as mais diversas questões do dia a dia.

Leia também Bruna Altieri brilha no tapete vermelho do Festival de Cannes





Mais que um dramaturgo, William Shakespeare foi um dos escritores que melhor compreenderam a alma humana – suas peças refletem aquilo que somos de verdade: personagens complexos, repletos de sentimentos e contradições, ora no auge, ora no limite. Em dez capítulos que abordam problemas típicos da vida moderna, Cesare Catà guiará o leitor, pela via da transformação ou do entretenimento, pelos enredos, dilemas e escolhas dos personagens shakespearianos e, da perspectiva de cada um deles, nos provoca a olhar para nós mesmos e para nossa vida.

Pergunte a Shakespare pode ser lido de uma só vez ou sem ordem específica, em dez capítulos, cada um dedicado a uma aflição. O livro coloca os indivíduos na pele de Otelo, Hamlet, Cleópatra, Macbeth, entre outros. O leitor vê e sente como os personagens e é provocado a olhar para si próprio e a refletir e a se compreender melhor, como em Henrique V (Se pensa que nunca vai fazer nada de bom na vida, você precisa de Henrique V): "Somos criaturas moralmente autônomas e intelectualmente independentes, graças à descoberta de nosso próprio talento."

Ou, em Otelo (Se sofre de ansiedade, você precisa de Otelo):

[p.128] "A pessoa ansiosa passa a maior parte do tempo lutando contra fantasmas, gastando energia com algo que, em última análise, não existe.”



Quem é o autor

Cesare Catà, doutor em Filosofia do Renascimento, escritor e artista performático, nasceu em 1981, na cidade italiana de Fermo. Concebeu o projeto teatral Magical Afternoon, com palestras-espetáculo que apresenta regularmente em lugares incomuns. Tem no currículo diversas publicações sobre filosofia e literatura, áreas nas quais se aprofundou em passagens por instituições como a Universidade do Havaí, em Honolulu, nos Estados Unidos, o Instituto Cusanus, em Trier, na Alemanha, a Escola Prática de Altos Estudos (EPHE), em Paris, na França, e o Instituto Italiano de Cultura de Dublin, na Irlanda.