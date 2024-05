Gerson Lírio Bruna Altieri brilha no tapete vermelho do Festival de Cannes





A atriz Bruna Altieri, conhecida por seus papéis marcantes em filmes nacionais como “Tração” e “Sistema Bruto”, foi a personificação da elegância no Festival de Cinema de Cannes deste ano. Com uma presença magnética, Altieri subiu a famosa escadaria do Grand Théâtre Lumière, capturando a atenção da mídia francesa e internacional.

Com um vestido verde que mesclava sofisticação e leveza, desenhado pela estilista brasileira Fatima Scofield, a atriz desfilou pelo tapete vermelho mais glamoroso da Europa, onde cada passo era seguido por flashes e olhares admirados. Bruna prestigiou a première do filme "Anora", de Sean Baker, em uma sessão de gala que contou com a presença do elenco e equipe técnica.

Carreira e projetos

Ao marcar presença no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados e influentes da indústria cinematográfica global, Bruna Altieri não apenas representou o cinema brasileiro, mas também reforçou sua posição como uma figura influente no mundo das redes sociais, compartilhando sua rotina diária e profissional.

Altieri, apesar de ter apenas 24 anos, possui uma profunda conexão com o mundo do cinema. A atriz, que já havia conquistado o prêmio de melhor atriz por seu papel como “Rosa”, protagonista do longa-metragem “Sistema Bruto”, dirigido por Gui Pereira, tem investido em novos projetos audiovisuais para o mercado nacional e internacional.

" Cannes é muito mais do que glamour; o festival é a celebração da sétima arte de forma abrangente. Comparecer e estabelecer relacionamentos com diretores, atores, produtores, roteiristas e tantos outros profissionais do cinema são fundamentais para mim e para tudo que planejo trazer em um futuro breve ", conclui.



Festival de Cannes

Durante o festival serão entregues três Palmas de Ouro Honorárias : a primeira foi concedida a Meryl Streep durante a cerimônia de abertura do festival; o segundo foi concedido ao Studio Ghibli ; e o terceiro será concedido a George Lucas durante a cerimônia de encerramento do festival.