Divulgação Centurium FC





Em alguns dias, o estádio do Ibirapuera será o cenário de uma das noites mais esperadas no calendário de MMA deste ano no Brasil. No dia 18 de maio, a partir das 20h, o evento europeu Centurion FC promete agitar São Paulo com uma combinação de esporte de alto nível e compromisso social.

A entrada para o evento será por uma causa nobre: os espectadores são convidados a doar um quilo de alimentos não perecíveis, que serão destinados a ajudar as comunidades carentes do sul do país. Roberto Gallo, presidente do evento, reforçou o impacto dessa iniciativa: " Cada ingresso contribui diretamente para aliviar o sofrimento daqueles que mais precisam. "

A luta principal é especialmente aguardada, colocando frente a frente Gabi Garcia — onze vezes campeã Pan-americana, oito vezes campeã mundial, e quatro vezes vencedora do ADCC — e Barbara Nepomuceno, nona colocada no ranking da WAKO. Esta batalha entre titãs promete não só demonstrar a habilidade e a força dessas atletas excepcionais, mas também inflamar o espírito competitivo e a paixão dos fãs de MMA.

Para aqueles que não puderem comparecer ao Ibirapuera, o evento será transmitido ao vivo por várias plataformas, incluindo NBC Sports, Arena Fight TV, Cazé TV, Band Sports, pelo site www.centurion-fc.com, pelo aplicativo Centurion.tv e por Pay Per View. A expectativa é de uma grande audiência, tanto no estádio quanto online, com fãs ansiosos por assistir a uma noite de confrontos emocionantes e por apoiar uma causa importante.



O Centurion FC, evento europeu de MMA, contará com nove duelos no card e colocará em disputa o cinturão dos Leves, além de contar com uma luta feminina. A entrada é gratuita, mas pedimos que o público leve alimentos não perecíveis, para ajudar pessoas em vulnerabilidade social.



A Centurion FC possui forte atuação no Brasil, com eventos realizados em diversas cidades. Para saber mais sobre eventos na sua região, acompanhe as mídias da organização.

Assistir a um evento da Centurion FC é uma experiência imperdível para os fãs de MMA. A energia contagiante da arena, a habilidade dos lutadores e a qualidade das produções garantem um espetáculo memorável.









