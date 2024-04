Antonin UTZ ByteDance considera encerrar TikTok nos EUA em alternativa à venda





Fontes afirmam que a ByteDance, a empresa-mãe do TikTok , está inclinada a encerrar o aplicativo nos Estados Unidos caso não consiga resolver suas questões legais, em vez de optar por sua venda. A companhia chinesa estaria disposta a tomar essa medida extrema se todas as vias legais para combater a proibição do TikTok nas lojas de aplicativos americanas forem esgotadas, conforme relatado por quatro fontes familiarizadas com o assunto.

Os algoritmos fundamentais para o funcionamento do TikTok são considerados vitais para as operações gerais da ByteDance. Por isso, a venda do aplicativo com esses algoritmos intactos é considerada altamente improvável por fontes próximas à empresa-mãe.

Embora o TikTok represente apenas uma pequena parte das receitas totais e dos usuários ativos diários da ByteDance, a empresa prefere encerrar o aplicativo nos EUA, se necessário, em vez de vendê-lo a um comprador potencial dos EUA, conforme afirmam essas fontes.

De acordo com as mesmas fontes, o impacto de um encerramento do TikTok nos negócios da ByteDance seria limitado, evitando a necessidade de abrir mão de seu principal algoritmo. Elas preferiram manter o anonimato, pois não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente.

A ByteDance optou por não comentar sobre o assunto. No entanto, a empresa divulgou um comunicado na noite de quinta-feira por meio de sua plataforma de mídia, Toutiao, negando planos de vender o TikTok. Isso ocorreu em resposta a um artigo do The Information que sugeria que a ByteDance estava considerando a venda dos negócios do TikTok nos EUA sem incluir o algoritmo responsável por recomendar vídeos aos usuários.