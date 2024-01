Adnews Em reformulação, Google planeja demissão de até 30 mil funcionários

Ao que tudo indica, o Google está passando por uma grande reformulação. A empresa, que está investindo cada vez mais nos avanços em inteligência artificial, decidiu que a tecnologia será fundamental para reestruturar as sua operações, aumentando a eficiência de serviços como vendas de anúncios e suporte ao cliente.

De acordo com o canal CNBC, a reorganização do departamento de vendas de anúncios resultará na demissão de até 30 mil funcionários. Entretanto, até o momento, não foi informado quais são os países que vão sofrer os cortes. Segundo o The Information, esse movimento se trata de uma estratégia do Google para ajudar os clientes a comprarem cada vez mais anúncios em seus mecanismos de busca. Para isso, a IA passará a criar anúncios de bom desempenho, dispensando o trabalho realizado por humanos.

Já na parte do suporte ao cliente, a CNBC também informou que a demissão de 12 mil funcionários (cerca de 6,4% da força de trabalho global do Google) no início de 2023 está diretamente relacionada com a nova estratégia da empresa, comentada pelo próprio CEO Sundar Pichai, de reestruturar a base de custos e direcionar os talentos e o capital para maiores prioridades, apontando a IA como um fator-chave.

O novo direcionamento da empresa inclui o investimento de US$ 2 bilhões na Anthropic, uma startup de inteligência artificial que rivaliza diretamente com a OpenAI , empresa da Microsoft responsável pelo chatbot ChatGPT . Além disso, o Google já investiu aproximadamente US$ 400 milhões na startup meses antes do acordo final, que foi firmado por volta de outubro do ano passado.

