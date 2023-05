Divulgação Michelle Bolsonaro recebe Índia Armelau na sede do PL Mulher

Ao visitar a sede do PL Mulher, em Brasília, a deputada estadual Índia Armelau foi tratada a pão-de-ló — inclusive pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A parlamentar de primeiro mandato estava fora do páreo pela posição de vice na chapa ao Executivo carioca de 2024, mas, ao que parece, saiu da arquibancada para ocupar uma das raias. E ganha pontos se Braga Netto virar o titular: além do bom trânsito com a cúpula, ela ajudaria a suavizar a candidatura.