Os suplentes com altíssima probabilidade de sair do banco para entrar em campo — principalmente os que estão na reserva de secretários municipais e estaduais já nomeados — estão roendo as unhas. É que a cerimônia de diplomação realizada em dezembro, no Theatro Municipal, contemplou apenas os titulares.

Para piorar, ainda estão aguardando a análise das contas de campanha. Para poderem assumir, tudo terá que ser resolvido até o começo de fevereiro.

