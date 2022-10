Aline Macedo Aline Macedo

O presidente da CPI da Dívida Pública, Luiz Paulo, quer distribuir o relatório da investigação por Brasília depois da aprovação no plenário da Alerj. Para o veterano, o Senado — que tem a função de regular as relações entre a União e os entes federativos — precisa discutir o dispositivo que permite a cobrança de juros sobre a dívida dos estados.

O parlamentar também defende que o governo recorra ao STF, como fez Pernambuco. "A União não é banco", advoga.

