Divulgação/Ricardo Stuckert Lula em ato no Maranhão

Quem quiser participar do encontro do ex-presidente Lula (PT) com evangélicos na semana que vem, em São Gonçalo, será bem vindo. Mas a organização avisa: apenas o candidato a presidente e praticantes da fé terão voz no próximo dia 9. Coordenadora do Núcleo de Evangélicos do PT, a deputada Benedita da Silva se inspira em Eclesiastes para dizer que há tempo para falar e tempo para ouvir — e agora é o momento de receber as demandas dos religiosos — que, inclusive, entregarão uma carta compromisso ao petista. São esperados pentecostais, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos... e a lista segue. "Sou evangélica desde os 26 anos, praticante, frequento a igreja. Não queremos que o nosso púlpito vire um palanque", diz a parlamentar.





