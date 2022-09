José Cruz/ Agência Brasil Candidatos a estadual do União são avisados que receberão menos recursos

Os candidatos a deputado estadual do União Brasil tomaram uma ducha gelada ontem: foram avisados que receberão uma quantia mais baixa do que esperavam. A legenda vai investir na nominata federal — que, afinal, vai determinar o tamanho do fundo partidário a partir de 2023.

