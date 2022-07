Aline Macedo Aline Macedo

Depois de se eleger em 2018 quebrando uma placa simbólica de Marielle Franco, Daniel Silveira estava na sexta-feira (1), na Cinelândia... tirando foto sob o sinal — instalado pela prefeitura — em homenagem à vereadora assassinada.

