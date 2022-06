Reprodução Aline Macedo

O Governador Cláudio Castro solicitou que fosse votada em regime de urgência na Alerj, na sessão desta terça-feira (14), a proposta de adicionar um botijão de gás (ou valor referente a ele) ao benefício concedido pelo programa Supera RJ.

Atualmente, a contribuição mínima, de R$280, não inclui o combustível de cozinha. Famílias com crianças podem adquirir mais R$50 por cada filho menor, sendo no máximo dois filhos. Além disso, o programa oferece uma linha de crédito de R$50 mil para microempreendedores e autônomos. A iniciativa foi uma Aline Macedo medida de auxílio emergencial desenvolvida para pessoas que entraram em situação de vulnerabilidade social após a pandemia.

