Reprodução Aline Macedo

Gabriel Monteiro (PL) ganhou um aliado em seu processo por quebra de decoro na Câmara do Rio. Chagas Bola (União) se prepara para ir ao microfone defender o colega. Para o suplente de Rogério Amorim, um dos principais problemas está na origem das denúncias: ex-assessores. Sua mensagem é que o mandato não pode ficar nas mãos de quem ficou insatisfeito com o antigo chefe.



