Aline Macedo 'Não há serviços relevantes prestados por Elon Musk às Forças Armadas'

Marcelo Calero (PSD) disparou dois torpedos na direção do Ministério da Defesa. No primeiro, ele questiona as declarações do Comandante da Marinha sobre a falta de lisura no sistema eleitoral brasileiro — que, segundo o deputado, contrariam o regimento disciplinar. E também não poupou a medalha entregue a Elon Musk: “não há registro de serviços relevantes prestados às Forças Armadas”.



