Aline Macedo Fabiano Contarato, senador do ES, é homenageado pela Alerj

O senador capixaba Fabiano Contarato, que se notabilizou durante os trabalhos da CPI da Covid, vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio com o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. A comenda, entregue "pelo seu posicionamento e luta pelo respeito e direitos da População LGBTI+", foi proposta por Enfermeira Rejane (PCdoB).

Durante a aprovação, na tarde de quarta-feira (18), o único deputado a consignar o voto contrário foi Anderson Moraes (PL). A publicação saiu no Diário Oficial de hoje.

Contarato é delegado licenciado da Polícia Federal. Homossexual assumido, sua família chegou a ser vítima de ataques virtuais: ele e o marido, Rodrigo Groberio, têm um casal de filhos. Eleito pela Rede, o senador hoje é filiado ao PT e é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

