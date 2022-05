Reprodução Aline Macedo

Na segunda-feira (16), a delegada Tatiana Queiroz, à frente da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima (Seavit), foi agraciada com a Medalha Tiradentes no plenário da Alerj. A homenagem foi realizada pelo deputado estadual Alexandre Knoploch (PSC).

O que ninguém esperava era que ela também levaria uma réplica para homenageá-lo. Knoploch, que coleciona medalhas desde que foi eleito, saiu todo pimpão do evento e deu até beijinho na delegada.

Desde setembro do ano passado, quando assumiu a frente da pasta, Tatiana criou três importantes projetos. Foram mais de 1200 atendimentos, voltados principalmente para crianças, filhas das vítimas de feminicídio de todo o Estado.

