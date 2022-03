Aline Macedo Aline Macedo

A deputada estadual Rosane Felix se filiou, nesta quarta-feira (16/03), ao Partido Liberal (PL). O ato, em Brasília, teve, ainda, o anúncio da sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados.

Rosane assinou seu nome na ficha em evento com a presença dos mandachuvas do partido: o governador Cláudio Castro, além de Altineu Côrtes e Valdemar da Costa Neto, presidentes, respectivamente, dos diretórios nacional e do Rio do PL.

Radialista e evangélica, Rosane disputou a sua primeira eleição em 2018 e, desde então, firmou-se como uma das principais vozes admiradoras a apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro na Alerj, trabalhando pelas bandeiras em defesa da família e das liberdades religiosa e de expressão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.