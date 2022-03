Aline Macedo Aline Macedo

O bafafá entre Eduardo Paes e o vereador Pedro Duarte pelas redes sociais, no sábado de carnaval vai parar na Justiça. O parlamentar já se prepara para interpelar judicialmente o prefeito a responder se mantém — oficialmente — as acusações feitas em uma esquentada troca de tuítes. Depois de ver o Vasco perder, Paes resolveu "chatear bolsonarista do Novo e do Garotinho", em uma treta também com a deputada Clarissa Garotinho. Cobrado por problemas do BRT, o alcaide escreveu que não daria os "carguinhos" pedidos.

