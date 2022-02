Divulgação Colunista

O telefone do professor da UFRJ Ivanir dos Santos não para de tocar: com uma trajetória conhecida nos movimentos negros, o babalawô tem sido assediado para uma candidatura ao Senado.

Ele tenta reeditar a ideia construída em 2018 — mas que, na ocasião, não vingou: formar uma chapa inter-religiosa, com representantes do judaísmo e do cristianismo nas suplências.